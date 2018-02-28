Сейчас эта идея обсуждается на уровне регуляторов и экспертов. Как рассказал первый заместитель руководителя аппарата федерального правительства Максим Акимов, развитие альтернативных сервисов, связанных с использованием программ для мгновенного обмена сообщениями, происходит быстрыми темпами.
К 2024 году мир платежных карт претерпит серьезные изменения. Согласно планам властей, доля компаний, использующих Национальную систему платежных карт, должна вырасти с 25% в нынешнем году до 90% в 2024.
Источник Известия
С 1 по 3 число в городе и Ставропольском районе сохранится аномально холодная погода
Молодой человек шел по улице Ярославской
На Чапаевском полигоне развернут палаточный лагерь войск радиационной, химической и биологической защиты
Чем крупнее магазин, тем меньше у него нарушений
Как известно, во время Чемпионата мира по футболу он будет использоваться как тренировочная база для сборной Швейцарии
Власти окажут семье силовика необходимую помощь
Он состоится в воскресенье, 4 марта, в 15-00