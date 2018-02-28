Сейчас эта идея обсуждается на уровне регуляторов и экспертов. Как рассказал первый заместитель руководителя аппарата федерального правительства Максим Акимов, развитие альтернативных сервисов, связанных с использованием программ для мгновенного обмена сообщениями, происходит быстрыми темпами.

К 2024 году мир платежных карт претерпит серьезные изменения. Согласно планам властей, доля компаний, использующих Национальную систему платежных карт, должна вырасти с 25% в нынешнем году до 90% в 2024.