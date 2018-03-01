Проработкой этого вопроса занялись в правительстве. Сумма денежного наказания может вырасти до 5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе кабмина. Сейчас за это нарушение приходится платить тысячу рублей. Законопроект был рассмотрен и одобрен 27 марта 2017 года на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности.