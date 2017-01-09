Подготовлен законопроект, согласно которому граждане смогут погасить задолженность прямо в аэропорту или на вокзале. На пограничных пунктах должны появиться офисы судебных приставов, заявил ТАСС автор инициативы Вадим Тюльпанов.
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