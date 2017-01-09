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09 января 2017
13:50:38

В России хотят смягчить запрет на выезд должников за границу

Подготовлен законопроект, согласно которому граждане смогут погасить задолженность прямо в аэропорту или на вокзале. На пограничных пунктах должны появиться офисы судебных приставов, заявил ТАСС автор инициативы Вадим Тюльпанов.

Сейчас россияне не могут покинуть страну, если задолжали более 10 тысяч рублей.

 




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