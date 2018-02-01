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01 февраля 2018
09:54:42

В России хотят повысить штрафы за задержку авиарейсов

Депутаты Госдумы  внесли поправки в Воздушный кодекс России. За каждый час просрочки перевозчик может заплатить до 100 рублей.  В настоящее время сумма составляет всего 25 рублей в час. Между тем, за последние годы цены в РФ существенно выросли, поэтому возникла необходимость в пересмотре цифр, считают авторы инициативы.

При этом у перевозчика останется право доказать свою невиновность. Если задержка рейса произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы, устранения неисправности воздушного судна, которая угрожала жизни и здоровью пассажиров, выплачивать штраф не придётся.

Источник РИА Новости




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