Должен быть норматив количества лечебниц для животных на жилой район. Как рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов, сейчас нередки случаи, когда заболевшее животное приходится далеко везти. Это подвергает угрозе жизнь и здоровье питомца.
По словам депутата, вопрос о нормативах на ветклиники профильный комитет Госдумы будет обсуждать с экспертами. Некоторые специалисты, впрочем, напомнили, что подобный норматив уже был в Советском Союзе. Для него потребуется статистика: сколько животных проживает в городах и поселках, их виды, процент заболеваемости.
Источник Эхо Москвы
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