Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсант». Россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счёта. Такие поправки в закон готовят профильные ведомства по поручению правительства.
По данным издания, сейчас идёт дискуссия о степени жёсткости новых ограничений. Росфинмониторинг предлагает полностью запретить анонимные кошельки и предоплаченные карты, объясняя это, в частности, борьбой с терроризмом и экстремисткой деятельностью.
Центробанк требует запретить получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. Эксперты говорят, что в любом случае изменения ударят по рынку, или вовсе погубят его.
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