Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Коммерсант». Россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счёта. Такие поправки в закон готовят профильные ведомства по поручению правительства.

По данным издания, сейчас идёт дискуссия о степени жёсткости новых ограничений. Росфинмониторинг предлагает полностью запретить анонимные кошельки и предоплаченные карты, объясняя это, в частности, борьбой с терроризмом и экстремисткой деятельностью.

Центробанк требует запретить получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. Эксперты говорят, что в любом случае изменения ударят по рынку, или вовсе погубят его.