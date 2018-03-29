Об этом говорится в докладе международной правозащитной группы «Агора». Эксперты провели исследование и выяснили, что каждый день в стране проходит свыше 500 обысков.

Российские суды почти всегда выступают на стороне силовиков, когда речь заходит о получении санкций на обыски в квартирах и домах. Доля отказов за последние 10 лет ни разу не превышала даже 5%, — говорят юристы «Агоры».

К тому же получить одобрение суда органы часто стараются уже после проведения следственных действий. Сколько именно таких случаев происходит ежегодно — неизвестно. Особенно активны силовики, когда речь идет о делах «политических».