Об этом завил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко, - передает РИА Новости. Он основывается на результатах выборочных проверок.
Алексеенко уточнил, что речь идет о фальсификации всех видов продуктов, кроме яиц. По его словам, компании, которые производят «нормальную продукцию», оказываются в крайне невыгодном положении.
Государство должно наводить здесь порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности», - резюмировал помощник главы Россельхознадзора.
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