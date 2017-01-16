Об этом завил помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко, - передает РИА Новости . Он основывается на результатах выборочных проверок.

Алексеенко уточнил, что речь идет о фальсификации всех видов продуктов, кроме яиц. По его словам, компании, которые производят «нормальную продукцию», оказываются в крайне невыгодном положении.

Государство должно наводить здесь порядок, создавать условия для развития производителей сырья и перерабатывающей промышленности», - резюмировал помощник главы Россельхознадзора.