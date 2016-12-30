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30 декабря 2016
14:33:52

В России будут блокировать сайты на основе данных от Центробанка

Регулятор подписал соглашение с Координационным центром национального домена сети интернет. Банк России получил право выявлять сайты-нарушители, где распространяются вредоносные программы, ресурсы с  противоправным контентом, а также фишинговые страницы.

Новые полномочия, как заметили в Центробанке, помогут защитить персональные данные и деньги граждан от посягательств со  стороны кибермошенников.

Источник Эхо Москвы




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