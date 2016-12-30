Регулятор подписал соглашение с Координационным центром национального домена сети интернет. Банк России получил право выявлять сайты-нарушители, где распространяются вредоносные программы, ресурсы с противоправным контентом, а также фишинговые страницы.
Новые полномочия, как заметили в Центробанке, помогут защитить персональные данные и деньги граждан от посягательств со стороны кибермошенников.
Источник Эхо Москвы
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