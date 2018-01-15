Принять меры в этом направлении правительство должно до 1 марта. Соответствующее поручение дал Владимир Путин. В частности, к этому сроку должны быть определены случаи, когда инвалидность устанавливается бессрочно при первичном обращении. Программа «Доступная среда» будет продлена до 2025 года.
Источник Эхо Москвы
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