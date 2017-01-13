слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
13 января 2017
20:04:54

В России в 2028 году может пройти летняя Олимпиада

Наша страна может претендовать на проведение летней Олимпиады в 2028 году. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в интервью РИА Новости. 

Он напомнил, что заявочный процесс на 2024 год завершен, столица этих Игр будет выбрана из трех городов-кандидатов - Лос-Анджелеса, Парижа и Будапешта - в сентябре этого года в Лиме. Поэтому теперь Россия может претендовать на 2028 год.

Однако этот процесс начнется не раньше 2020 года. Среди городов, которые могли бы принять летние олимпийские игры, Жуков назвал Петербург, Казань и Сочи.




Последние новости Тольятти

13 января
19:59
Минздрав может ввести рецепты для 28 спиртосодержащих лекарств

Решение примет комиссия...

13 января
14:52
Портал госуслуг перестанет требовать электронную цифровую подпись для 266 услуг

В их числе - получение сертификата на материнский капитал...

13 января
14:46
Минфин намерен предложить повышенные пенсии для нуждающихся

Новая пенсионная система позволит высвободить в бюджете средства на медицину и образование...

13 января
14:44
Скончалась бывшая солистка группы «Лицей» Жанна Роштакова

Обстоятельства смерти певицы пока остаются невыясненными...

13 января
14:42
С водителя потребовали более 3 млн рублей за парковку в Шереметьево

«Высокая цена за право быть первым путешественником во времени», - пошутил мужчина...

13 января
14:21
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тольятти за неделю выросла в 2 раза

Если на прошлой неделе было зарегистрировано 1,5 тысячи случаев ОРВИ, то на этой  - 2712...

13 января
13:25
Три праздника сегодняшнего дня

Сразу 3 повода откупорить бутылку с шампанским есть сегодня у жителей Тольятти...

© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+