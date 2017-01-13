Наша страна может претендовать на проведение летней Олимпиады в 2028 году. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в интервью РИА Новости.
Он напомнил, что заявочный процесс на 2024 год завершен, столица этих Игр будет выбрана из трех городов-кандидатов - Лос-Анджелеса, Парижа и Будапешта - в сентябре этого года в Лиме. Поэтому теперь Россия может претендовать на 2028 год.
Однако этот процесс начнется не раньше 2020 года. Среди городов, которые могли бы принять летние олимпийские игры, Жуков назвал Петербург, Казань и Сочи.
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