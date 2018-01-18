слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
18 января 2018
12:43:05

В Росгвардию поступит новое уникальное оружие

Это снайперские винтовки «Точность» и системы нелетального акустического воздействия «Шёпот». В нынешнем году на закупки потратят 73,5 миллиона рублей. «Точность» может поражать цели на предельном расстоянии 1,5 тысячи метров.

В скором времени эти винтовки должны также поступить в подразделения ФСБ. Системы «Шёпот» — это специальные щиты с установленным излучателем, которые генерируют инфранизкочастотные колебания, способные остановить агрессивно настроенного человека.

Источник Говорит Москва




Последние новости Тольятти

18 января
13:52
За прошедшие сутки в Тольятти пострадали два юных пешехода

Одитн из совершивших наезд скрылся с места аварии, бросив ребенка

18 января
13:33
Автозаправочным станциям в России начнут присваивать звезды

Об этом сообщил в интервью "Российской газете" руководитель Росстандарта Алексей Абрамов

18 января
13:09
Больше полусотни человек погибли в сгоревшем автобусе в Казахстане

Выскочить из салона успели лишь пятеро, в том числе, два водителя

18 января
12:57
В Самарской области водитель, нарушивший ПДД, оказался злостным должником

Он фигурировал сразу в 17 исполнительных производствах

18 января
12:39
Для жилого комплекса по ул. Баныкина в Тольятти могут найти застройщика

Надежда у дольщиков пятой очереди появилась не на пустом месте

18 января
11:39
Почта России в Самарской области получила 69 новых машин

Фургоны уже работают на дорогах губернии

18 января
10:48
В лесу Самарской области нашли останки лося

Сообщение в полицию поступило от начальника Рождественского лесничества


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+