Это снайперские винтовки «Точность» и системы нелетального акустического воздействия «Шёпот». В нынешнем году на закупки потратят 73,5 миллиона рублей. «Точность» может поражать цели на предельном расстоянии 1,5 тысячи метров.
В скором времени эти винтовки должны также поступить в подразделения ФСБ. Системы «Шёпот» — это специальные щиты с установленным излучателем, которые генерируют инфранизкочастотные колебания, способные остановить агрессивно настроенного человека.
Источник Говорит Москва
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