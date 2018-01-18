Это снайперские винтовки «Точность» и системы нелетального акустического воздействия «Шёпот». В нынешнем году на закупки потратят 73,5 миллиона рублей. «Точность» может поражать цели на предельном расстоянии 1,5 тысячи метров.

В скором времени эти винтовки должны также поступить в подразделения ФСБ. Системы «Шёпот» — это специальные щиты с установленным излучателем, которые генерируют инфранизкочастотные колебания, способные остановить агрессивно настроенного человека.