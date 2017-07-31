Сейчас ведется разработка мобильного приложения для регистрации ДТП, передает НСН. Благодаря ему российские автовладельцы смогут не только зафиксировать происшествие, но и отправить данные в страховую компанию, а также получить выплаты. Об этом в эфире одного из отечественных телеканалов рассказал глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
По его словам, разрабатываются и другие программные продукты. Так, ГИБДД совместно со страховщиками определит алгоритм, который исключит мошенничество при оформлении ДТП по «Европротоколу».
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