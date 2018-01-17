Наша губерния заняла 9 место из 85. Субъекты РФ были разделены на пять групп: сильные, средне-сильные, средние, средне-слабые и слабые инноваторы.

Лидерами рейтинга на протяжении уже нескольких лет остаются Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, в группу «сильные» также вошли Республика Татарстан, Томская, Новосибирская, Калужская, Московская, Ульяновская, Самарская и Тульская области.

При распределении мест в рейтинге учитывались сразу несколько показателей, среди которых – научные исследования и разработки, инновационная деятельность и активность, а также социально-экономические условия для внедрения новых технологий.

Кроме того, при составлении рейтинга учитывались 6 новых показателей, например, объем привлеченных инвестиций из федерального бюджета в инновационную сферу экономики региона по отношению к ВРП.

Рейтинг инновационных регионов России для целей мониторинга и управления был разработан Ассоциацией инновационных регионов России в 2012 году совместно с Минэкономразвития РФ. Рейтинг позволяет выявить лидеров по каждому компоненту, показать сильные и слабые стороны развития каждого региона.