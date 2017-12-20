Это выяснила прокуратура. Так в период с февраля по март сотрудник ведомства 06 проводил проверку ООО «Техавто», но результаты своей работы в Единый реестр проверок не внес, что является нарушением закона.
Всего надзорный орган выявил свыше 100 подобных фактов. В адрес руководителя Управления внесено представление, по его итогам 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Все необходимые сведения внесены в Единый реестр проверок.
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