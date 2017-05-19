В Тольятти пройдет праздник, посвященный открытию навигации. 27 мая, то есть в следующую субботу, в 13:00 на Речном вокзале Комсомольского района проведут «Туристическую Волгу». Так называется мероприятие.

Для детей и взрослых подготовлена развлекательная программа, мастер-классы, спортивные состязания. В рамках праздника состоится фестиваль красок, розыгрыш призов и сувениров. Для гостей выступят детские творческие коллективы города.