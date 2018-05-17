Этим уже занимаются специалисты Приволжского Гидрометцентра – таковы требования FIFA на период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу. В районе стадиона развернута мобильная экологическая лаборатория, оборудованную автоматическими средствами измерения качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров.
Программой наблюдений предусмотрен контроль за содержанием в воздухе 13 загрязняющих веществ, за радиационным фоном и сопутствующими метеоусловиями. Специалисты также будут работать на площади имени Куйбышева, где разместится фан-зона болельщиков, и на волжской набережной. В период чемпионата с 15 июня до 15 июля учащенные наблюдения будут проводиться ежедневно.
Фото: http://pogoda-sv.ru
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