В российском МИДе предупредил туристов об угрозе белых и лисьих акул в районе Хургады и Антальи. На египетском курорте пострадал один человек.
Последний раз появление здесь акул фиксировалось в 2015 году, - говорится в сообщении департамента.
Также сообщается, что в районе городского пляжа Коньяалты в Анталье была поймана лисья акула, "опасность представляет удар жестким хвостом" этих рыб.
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