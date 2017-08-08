В российском МИДе предупредил туристов об угрозе белых и лисьих акул в районе Хургады и Антальи. На египетском курорте пострадал один человек.

Последний раз появление здесь акул фиксировалось в 2015 году, - говорится в сообщении департамента.

Также сообщается, что в районе городского пляжа Коньяалты в Анталье была поймана лисья акула, "опасность представляет удар жестким хвостом" этих рыб.