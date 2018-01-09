На фоне многочисленных сообщений об угрозе глобального потепления этот факт, безусловно, привлечет к себе внимание не только специалистов. Снег в Сахаре выпадает второй год подряд, отмечают "Метеовести".

По сообщениям информационных агентств Алжира и пользователей социальных сетей, снегопад начался утром 7 января на севере пустыни, в районе алжирского города Айн-Сефра. Высота снежного покрова местами достигала 40 см. Спустя несколько часов снег начал интенсивно таять. Тем не менее, детвора успела слепить снеговиков и поиграть в снежки