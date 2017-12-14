Экспертиза Роспотребнадзора показала, что сладости были произведены в конце ноября - начале декабря 2017 года. Реальный срок их годности истекает в середине февраля 2018-го. Соответствующая информация размещена на коробках, из которых производилась фасовка подарков в праздничную упаковку.

В то же время, на вкладышах внутри праздничных коробок была указана другая дата - 15 февраля 2017 года, что было ошибкой. Роспотребнадзор губернии выдал предписание об изъятии из оборота товара с неверной маркировкой. К лицам, допустившим нарушения, будут приняты административные меры.

Как сообщила исполняющая обязанности заместителя главы Новокуйбышевска Светлана Кондратьева, вкладыши с некорректной датой находились внутри подарочной упаковки, поэтому выявить ошибку подрядчика заранее было нельзя. «Вскрывать упаковки мы не имеем права, - отметила она. На данный момент комиссия продолжает отслеживать ситуацию. До выяснения всех обстоятельств выдача подарков прекращена по всей области.

Напомним, о том, что детям в губернии выдают просроченные подарки, главе региона Дмитрию Азарову рассказал одна из жительниц Новокуйбышевска, после чего и началась проверка, в том числе, при участии прокуратуры.