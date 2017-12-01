Синоптики говорят, что выходные мы проведем без существенных осадков, а вот со следующей недели снег ожидается чуть ли не каждый день. При этом существенного понижения температуры воздуха не произойдет – днем около нуля, ночью слабый минус.
Между тем, зима в России будет разной по температуре, со значительными потеплениями и сильными похолоданиями. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, зимние месяцы по текущим расчетам будут «очень неоднородными по осадкам, потеплениям, похолоданиям».
Количество опасных явлений, подчеркнул Вильфанд, прогнозируется «около или выше обычных значений».В Гидрометцентре также пообещали россиянам раннюю весну и теплый март. Но, подчеркнул Вильфанд, этот прогноз может измениться в феврале.
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