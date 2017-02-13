Авария произошла в выходные на трассе Тольятти-Димитровград. По предварительным данным, 31-летняя жительница Ульяновска на «Гранте» пошла на обгон и врезалась сначала в вазовскую «99», затем в «Калину». От ударов ее автомобиль развернулся поперек дороги и столкнулся с «девяткой».

Водитель последней - 42-летний мужчина - был доставлен в тольяттинскую больницу №2 с диагнозом «Перелом левой голени». А на следующий день за медицинской помощью обратился и водитель «Калины», у него врачи обнаружили ушиб грудной клетки. ГИБДД Ставропольского района проводит проверку.

Фото: ОГИБДД Ставропольского района