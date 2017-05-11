Студентки 17 и 18 лет погибли накануне вечером на станции Новоотрадная. Они перебегали через рельсы, чтобы успеть на электричку до Самары.

Машинист ремонтного поезда применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости, но наезд предотвратить не сумел. Обе девушки от полученных травм скончались на месте.

На месте происшествия работала оперативная группа. Следователи выяснили, что станция Новоотрадная Куйбышевской железной дороги и ремонтный поезд не оборудованы видеокамерами. Сейчас комплекс проверочных мероприятий по факту трагедии продолжается.