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30 октября 2017
13:26:35

В президенты России метит еще одна женщина

Баллотироваться решила Катя Гордон, пишет Лайф.

Российская журналистка и правозащитница Екатерина Гордон выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах президента России в 2018 году. Главной идеей своей предвыборной борьбы она обозначила защиту прав женщин и детей, отметив свой многолетний опыт в этой сфере. Основные положения своей программы журналистка изложила на специально созданном сайте "Гордон за баб" (gordonzabab.ru).

Екатерине Гордон 37 лет, она мать двоих детей и соучредитель юридической компании, о чём она напоминает в своём предвыборном ролике.

— Я знаю на практике, как работает судебная система, как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности, — заявляет Гордон. — Мы — страна матерей-одиночек, на которых всем плевать.

Это уже вторая представительница слабого пола, заявившая об участии в выборах 2018 года. 18 октября об аналогичных планах официально объявила Ксения Собчак. Она призвала рассматривать свою кандидатуру как вариант "Против всех".

 




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