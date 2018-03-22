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22 марта 2018
12:13:22

В преддверии чемпионата мира по футболу в Тольятти идут масштабные командно-штабные учения

В мероприятии принимают участие силы скорой помощи, МЧС, МВД и администрации города. Задача учений – отработать алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и террористического характера. Руководит процессом первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области подполковник внутренней службы Алексей Аникин.

Так накануне на стадионе «Торпедо» проходила отработка боевых задач по развертыванию сил и средств на территории спортивного учреждения. По легенде, во время массового скопления людей на стадионе произошло обрушение световой опоры, повлекшее частичное разрушение несущих конструкций и пожар. В роли пострадавших выступали манекены, разложенные по всей территории «Торпедо».

В течение нескольких минут после сигнала тревоги сотрудники МВД оцепили территорию и приступили к эвакуации граждан. Пожарные расчеты, прибывшие на место, подключились к гидрантам и стали тушить условное возгорание. В это время сотрудники МЧС прочесывали здание, оказывали помощь «пострадавшим» и сопровождали их до кареты скорой помощи.

Как отметили в администрации, спецслужбы работали четко и слажено. Командному штабу была вынесена оценка «удовлетворительно». Сегодня учения продолжатся в отеле «Лада-Резорт». Именно там будет располагаться сборная Швейцарии по футболу на период проведения чемпионата.

Фото: Администрация Тольятти




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