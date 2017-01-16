Ставку, которая сейчас составляет 10 %, планируют повышать на 2 процентных пункта в год, передают «Ведомости» со ссылкой на анонимные источники. В итоге она должна достигнуть 18 %. Исключение могут составить несколько видов продуктов и школьная форма.

В результате бюджет получит 150 млрд рублей в год, ожидают в правительстве. Производители еды не ждут от реформы ничего хорошего: в частности, по их прогнозам, вырастут цены на мясные и молочные продукты.