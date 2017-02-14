Сегодня в регионе различные соцвыплаты получают около 1,6 миллионов человек – это примерно половина населения губернии. Всего в области существует 126 видов различных выплат, но только при предоставлении 17 из них учитывается принцип нуждаемости. Остальные распределяются согласно так называемому статусу человека, без учета его дохода.



В 2017 году порядок меняется, сообщили в областном кабмине. Теперь при распределении большинства социальных выплат будут учитываться принципы адресности и нуждаемости. Так, с 1 марта 2017 года более чем в 3 раза увеличится пособие по бедности. На него могут претендовать граждане, чей среднедушевой доход составляет менее прожиточного минимума.



«Мы увеличиваем размер пособия со 150 до 500 рублей на каждого члена семьи. Таким образом, многодетная семья, в которой в два родителя и трое детей, будет получать ежемесячно 2,5 тысячи рублей. Ранее эта же семья получала всего 750 рублей», – пояснила министр социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова.



Также с 1 марта проиндексируют выплаты на содержание детей в опекунских и приемных семьях, увеличится и вознаграждение приемному родителю. А дети-сироты к окончанию школы будут получать по 5 тысяч рублей из областного бюджета.

Кроме того, в связи с непростой экономической ситуацией во многих регионах России были вынуждены отказаться от выплат семьям при рождении третьих и последующих детей, тогда как в Самарской области эту программу продлили. И даже более – ежемесячные выплаты многодетным семьям также будут проиндексированы.



«Пособие платят семьям, чей средний доход на одного члена семьи не превышает среднего дохода по региону, то есть 27 тысяч рублей. Нам удалось сохранить и проиндексировать эту меру поддержки. Многодетные семьи получают из бюджета около 10 тысяч рублей на третьего и последующего ребенка, не достигшего возраста трёх лет», – добавила Марина Антимонова.



С этого года увеличился процент компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг. В бюджет многодетных семей теперь возвращается не 30, а 50% от суммы, потраченной на оплату коммунальных платежей. Изменился механизм предоставления этой выплаты и для остальных льготополучателей.



Раньше граждане, имеющие право на ЕДВ ЖКУ, получали средства на оплату коммунальных услуг фиксированной суммой, при этом на что льготополучатель тратил эти средства никем не контролировалось. Теперь граждане получают компенсацию за понесенные траты согласно тарифам и нормативам.



Схема достаточно проста: гражданин оплачивает услуги, далее компании, предоставляющие эти услуги, передают данные об оплате в министерство социально-демографической и семейной политики посредством специальной программы, где и производится расчет и начисление компенсации. В правительстве отметили, что компенсация за понесенные расходы на ЖКУ положена только тем, кто эти расходы действительно понёс – должники компенсацию получать не будут до тех пор, пока не погасят задолженность.



Изменены и правила пользования социальной картой в общественном транспорте. Теперь по ней можно совершать 50 бесплатных поездок в месяц (среднее количество поездок в Самаре составляет 48 поездок, в Тольятти — 37). Ранее за 270 рублей, которые также компенсируются гражданам, обладатель социального проездного мог ездить без ограничений. Урегулирование количества поездок позволит сохранить в бюджете и перенаправить на другие социальные нужды более 460 млн рублей.



Кроме того, закреплено правило получения ЕДВ для неработающих пенсионеров (ветеранов труда), чья пенсия не превышает 19,5 тысяч рублей (2,5 величины прожиточного минимума). Принятый у нас уровень – один из самых высоких в стране, резюмировали в областном кабмине.