Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на и.о. министра спорта области Дмитрий Шляхтина. Самарской футбольной команде предоставят 200 миллионов рублей, соответствующие изменения внесены в областной бюджет на период до 2019 года.
Финансовая поддержка клубу от области уменьшается уже второй год подряд. Сейчас «Крылья Советов» выступают в футбольной национальной лиге и после 23 туров занимают третье место, всего на очко отставая от идущего вторым «Оренбурга». Команда планирует по итогам нынешнего чемпионата вернуться в РФПЛ.
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