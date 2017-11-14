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14 ноября 2017
09:35:38

В правительстве региона решили еще немного урезать расходы на «Крылья Советов»

 Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на и.о. министра спорта области Дмитрий Шляхтина. Самарской футбольной команде предоставят 200 миллионов рублей, соответствующие изменения внесены в областной бюджет на период до 2019 года.

Финансовая поддержка клубу от области уменьшается уже второй год подряд. Сейчас «Крылья Советов» выступают в футбольной национальной лиге и после 23 туров занимают третье место, всего на очко отставая от идущего вторым «Оренбурга». Команда планирует по итогам нынешнего чемпионата вернуться в РФПЛ.




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