Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на и.о. министра спорта области Дмитрий Шляхтина. Самарской футбольной команде предоставят 200 миллионов рублей, соответствующие изменения внесены в областной бюджет на период до 2019 года.

Финансовая поддержка клубу от области уменьшается уже второй год подряд. Сейчас «Крылья Советов» выступают в футбольной национальной лиге и после 23 туров занимают третье место, всего на очко отставая от идущего вторым «Оренбурга». Команда планирует по итогам нынешнего чемпионата вернуться в РФПЛ.