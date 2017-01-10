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10 января 2017
08:08:33

Правительство предложило продавать за долги единственное жилье

Приставы смогут выставлять на торги квартиры, если их площадь превышает 36 квадратных метров на каждого человека. Второе условие -  на выплату долгов должно уходить больше половины стоимости квартиры. Документ вынесен на этап общественной экспертизы 30 декабря.

Если приставы обратят взыскание на квартиру, должнику выплатят деньги на приобретение нового жилья. Гражданин должен будет купить новую квартиру за 3 месяца. Иначе деньги уйдут в бюджет муниципального образования, а оно в течение еще 2х месяцев предоставит жилье из госфонда.




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