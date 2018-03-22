Такой «подарок» может принести населению четвертый срок Путина, пишут "Ведомости" со ссылкой на несколько анонимных источников.
Одновременно с повышением ставки подоходного налога предлагается ввести необлагаемый минимум. Окончательное решение пока не принято, говорит один источник, другой утверждает, что "консенсус достигнут".
Эти выборы президента были исключительными – победивший кандидат вообще не излагал экономическую программу, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Он считает, что теперь Путин пойдет на непопулярные меры, так как получил очень сильный мандат доверия.
В мероприятии принимают участие силы скорой помощи, МЧС, МВД и администрации города
Финансовый журнал составил рейтинг из сотни учреждений
Эксперты выразили уверенность, что к концу апреля главный футбольный объект будет сдан в эксплуатацию.
Первенство страны среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходит в эти дни в Краснодаре.
Преобразиться должны набережная Комсомольска, Центральная площадь, Итальянский пляж...
Произошла она накануне вечером
Об этом напоминает компания "Волжские коммунальные системы"