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22 марта 2018
12:47:34

В правительстве обсуждают повышение подоходного налога с 13 до 15 процентов

Такой «подарок» может принести населению четвертый срок Путина, пишут "Ведомости" со ссылкой на несколько анонимных источников.

Одновременно с повышением ставки подоходного налога предлагается ввести необлагаемый минимум. Окончательное решение пока не принято, говорит один источник, другой утверждает, что "консенсус достигнут".

Эти выборы президента были исключительными – победивший кандидат вообще не излагал экономическую программу, отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Он считает, что теперь Путин пойдет на непопулярные меры, так как получил очень сильный мандат доверия.




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