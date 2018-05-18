слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
18 мая 2018
07:09:18

В правительстве обсудили грядущее повышение пенсионного возраста

По данным РБК, 2 министерства разошлись во мнениях по этому вопросу.

Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин на пять лет – до 65, а для женщин – на восемь, до 63. У Минтруда немного другая концепция. По поводу возраста выхода на пенсию для мужчин в министерстве согласны с Минфином, но для женщин там предлагают установить меньший порог – 60 лет.

Разногласия существуют и по вопросу скорости увеличения пенсионного возраста. В Минфине предлагают поднимать его на год через каждые шесть месяцев. Минтруда же выступает за повышение возраста на один год за год. Изменение сроков выхода на пенсию может начаться уже в 2019 году, утверждают источники РБК.

Соответствующий законопроект, как ожидается, будет внесен в Госдуму до окончания весенней сессии, которая продлится до конца июля.




Последние новости Тольятти

18 мая
9:57
Псевдо-жених из Тольятти пойдет в тюрьму за кражу обручального кольца

Ущерб был нанесен ювелирному салону в Центральном районе

18 мая
9:52
Бренды, качество продукции которых в России хуже, чем в Европе, нужно штрафовать

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Гутенёв

18 мая
9:32
В российских компаниях появятся специалисты по профилактике коррупции

Соответствующий профстандарт разработала Торгово-промышленная палата

18 мая
9:25
В Тольятти на сегодня объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщили в администрации.

18 мая
9:21
Известные деятели спорта Самарской области получат Паспорта болельщика

Среди них заслуженные ветераны ФК «Крылья Советов» Виктор Гаус и Валериан Панфилов

18 мая
9:14
Вероятность грозовых дождей сохранится в Тольятти до конца выходных

И будет сопровождаться жарой.

18 мая
8:57
В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

Сотрудники полиции задержали 37-летнего жителя Самары


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+