По данным РБК, 2 министерства разошлись во мнениях по этому вопросу.

Минфин предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин на пять лет – до 65, а для женщин – на восемь, до 63. У Минтруда немного другая концепция. По поводу возраста выхода на пенсию для мужчин в министерстве согласны с Минфином, но для женщин там предлагают установить меньший порог – 60 лет.

Разногласия существуют и по вопросу скорости увеличения пенсионного возраста. В Минфине предлагают поднимать его на год через каждые шесть месяцев. Минтруда же выступает за повышение возраста на один год за год. Изменение сроков выхода на пенсию может начаться уже в 2019 году, утверждают источники РБК.

Соответствующий законопроект, как ожидается, будет внесен в Госдуму до окончания весенней сессии, которая продлится до конца июля.