Как рассказали в горадминистрации, поправки вступили в силу 1 января 2018 года. Напомним, материнский капитал предоставляется через органы Пенсионного фонда при рождении второго и последующих детей. Во-первых, период действия программы продлен до 31 декабря 2021 года.

Во-вторых, распоряжаться средствами сертификата на дошкольное образование детей можно будет, не дожидаясь трехлетнего возраста ребенка и в любой организации при наличии у нее лицензии на оказание образовательных услуг, например, в частном детсаду.

Кроме того, за счет средств материнского капитала может быть установлена ежемесячная денежная выплата на второго ребенка. Это новое направление.