В вузе начинают прием заявлений на внебюджетные отделения по двум формам обучения - заочному и дистанционному. Стать студентом могут выпускники школ, колледжей, техникумов и вузов из любого региона России.

Закончившие 11 классов школы предоставляют результаты ЕГЭ, а остальные группы абитуриентов сдают вступительные испытания в виде компьютерного тестирования. Со всеми образовательными программами университета вас познакомит «Справочник абитуриента ПВГУС ».

Позвонить в приемную комиссию ПВГУС можно по телефону: 8 (8482) 22-22-83.

Фото ПВГУС