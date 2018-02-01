В вузе начинают прием заявлений на внебюджетные отделения по двум формам обучения - заочному и дистанционному. Стать студентом могут выпускники школ, колледжей, техникумов и вузов из любого региона России.
Закончившие 11 классов школы предоставляют результаты ЕГЭ, а остальные группы абитуриентов сдают вступительные испытания в виде компьютерного тестирования. Со всеми образовательными программами университета вас познакомит «Справочник абитуриента ПВГУС».
Позвонить в приемную комиссию ПВГУС можно по телефону: 8 (8482) 22-22-83.
Фото ПВГУС
Авария произошла накануне вечером
Добычей злодея стали «Лада Гранта» и две «Тойоты» - «Камри» и «Лэнд Крузер»
Среди них олимпийский чемпион Сочи, лыжник Александр Легков
Он будет посвящен 75-й годовщине со дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Прогноз составили специалисты Приволжского УГМС
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Континентальное первенство стартует завтра в Сочи.