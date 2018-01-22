В Саратовской области от огнестрельного ранения скончался житель села Дьяковка, отправившийся на охоту с двумя псами. Сообщается, что лапа одного из животных попала на спусковой крючок ружья, упертого прикладом в землю и нацеленного на хозяина.

С ранением в живот мужчину доставили в больницу, где он умер в течение часа. Инцидент произошел утром 21 января. Полиция проводит проверку.