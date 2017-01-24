Такие данные содержит план законопроектной работы кабмина. Как сообщили «Известиям» в Минтруде, применять новые нормы начнут с 1 января 2018 года. Российское законодательство подразумевает под потребительской корзиной минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Чиновники используют понятие при расчете прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции.