Такие данные содержит план законопроектной работы кабмина. Как сообщили «Известиям» в Минтруде, применять новые нормы начнут с 1 января 2018 года. Российское законодательство подразумевает под потребительской корзиной минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственных товаров и услуг. Чиновники используют понятие при расчете прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции.
Об этом информирует группа «Речфлот63» Вконтакте
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