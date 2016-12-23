Серьезная авария произошла на трассе М5 под Тольятти этим утром. В пост ДПС «Зеленовка» на полном ходу врезался грузовик. Видео и фото инцидента уже оказались в сети.
Фото: vk.com/avtomobilnaj_stolica
Судя по снимкам, здание, стоявшее на разделительной полосе, обрушилось. Пока известно только об одном пострадавшем – шофере грузовика, предположительно, он из Белгородской области. Очевидцы пишут, что в сторону Самары по М5 пробка.
Их обнародовала полиция...
Ролик с говорящей птицей был опубликован на YouTube-канале...
Здание на трассе М5 у Зеленовки, которое протаранил этим утром грузовик, уже терпело подобное крушение...
Это одно из двух мероприятий в году, когда президент отвечает на вопросы...
18 лучших райдеров России уже собрались в Тольятти...
Речь идет о 7-ми рентген-телевизионных системах досмотра ручной клади...
Телевизионщики появились внезапно...