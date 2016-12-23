Серьезная авария произошла на трассе М5 под Тольятти этим утром. В пост ДПС «Зеленовка» на полном ходу врезался грузовик. Видео и фото инцидента уже оказались в сети.

Фото: vk.com/avtomobilnaj_stolica

Судя по снимкам, здание, стоявшее на разделительной полосе, обрушилось. Пока известно только об одном пострадавшем – шофере грузовика, предположительно, он из Белгородской области. Очевидцы пишут, что в сторону Самары по М5 пробка.