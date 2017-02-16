И снова на врачей и медицину. Чтобы выслушать горожан, 28 февраля в Тольятти приедет замминистра здравоохранения губернии Татьяна Сочинская. Если вам есть что рассказать чиновнице о работе городских больниц и поликлиник, если у вас есть претензии к конкретным врачам и к оказанию конкретных медуслуг – записывайтесь на прием. Вас внимательно выслушают, а при наличии оснований примут меры.

Записаться можно в мэрии по адресу: ул. Карла Маркса, 42, каб. 106, или по телефонам: 543-266, 544-219.

Сам прием пройдет в кабинет главного врача городской поликлиники №1 (Приморский б-р, 24, 4 этаж,). Начало в 10-00.

Аналогичные жалобы сегодня в Тольятти принимали представители уполномоченного по правам человека в Самарской области. Выездные приемы прошли в трех медучреждениях города.