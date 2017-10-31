Как сообщил руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев, в течение дня ожидается ухудшение погодных условий с сохранением до утра 1 ноября. Сила ветра юго-западного направления - 10-12 метров в секунду с порывами до 16.

Убедительная просьба к автовладельцам не оставлять свои автомобили под кронами деревьев, а пользоваться специальными стоянками и парковочными местами. Выбирайте безопасный скоростной режим, будьте предельно внимательными на дорогах города, особенно во внутриквартальных проездах, а также уступайте дорогу машинам со спецсигналами и пропускайте пешеходов.