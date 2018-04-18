Об этом сообщает HeadHunter. Служба исследований опросила российских работников и выяснила, что только 15% из них считают, что руководителю несложно найти новую работу. Подавляющее большинство (71%) опрошенных уверены - соискатели на руководящие позиции испытывают в этом процессе трудности. Причем, чаще, чем кандидаты на рядовые позиции.

Конкуренция в сфере «Высший менеджмент» в Тольятти находится на довольно высоком уровне: на одну вакансию приходится 14,7 резюме, притом, что нормой для рынка считается отношение 4-5 резюме на одно предложение. Средняя зарплата, которую предлагают соискателям на руководящих должностях находится на уровне 92 000 рублей.

Опрос показал, что 61% респондентов называют несправедливые зарплатные предложения основной причиной, ввиду которой усложняется поиск работы для соискателей, претендующих на руководящую позицию. Также опрашиваемые назвали среди причин завышенные требования (44%) и неосязаемые карьерные перспективы (25%).

В ходе исследования было выяснено, что чем выше позиция респондента, тем больше уверенность в том, что переход в новую компанию будет сопровождаться трудностями. Так, практически каждый третий топ-менеджер отметил, что руководителю очень сложно найти работу. Среди специалистов число ответивших также было в два раза меньше.

Были названы и те профессиональные области, где высшему руководству найти работу проще всего. Первое место в рейтинге заняла сфера «Маркетинг, реклама, PR». По мнению 24% респондентов, переход в рамках этой области пройдет менее «болезненно». Кроме того, в тройку лидеров вошли сферы «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Бухгалтерия» – 23% и 20%, соответственно.

Кстати, женщины среди сложностей при поиске работы руководителем чаще называют недостаточную заработную плату – 66% против 58% у мужчин, а мужчины же отмечают неосязаемые карьерные перспективы – 27% против 22% у женщин.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter с 27 февраля по 5 марта 2018 г.