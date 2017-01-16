В настоящий момент беспроводным интернетом могут воспользоваться только пассажиры «Сапсана» и еще нескольких фирменных поездов.

Отмечается, что при подключении пользователь будет попадать на специальный сайт, где сможет выбрать и посмотреть фильмы, послушать музыку, заказать еду из вагона-ресторана и получить информацию о маршруте.

Так как весь контент будет загружен на сервер поезда, то доступ к нему будет организован на высоких скоростях.