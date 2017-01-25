В Госдуму внесен соответствующий законопроект. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.
Как отмечается в пояснительной записке, проект закона разработан с целью большего вовлечения в политическую жизнь молодых людей.
Авторы инициативы также полагают, что вовлечение подростков в политические объединения поможет развить в них чувство патриотизма. В настоящее время вступить в партию можно только после достижения 18 лет.
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