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25 января 2017
07:48:22

В политические партии разрешат вступать с 16 лет

В Госдуму внесен соответствующий законопроект. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты российского парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, проект закона разработан с целью большего вовлечения в политическую жизнь молодых людей.

Авторы инициативы также полагают, что вовлечение подростков в политические объединения поможет развить в них чувство патриотизма. В настоящее время вступить в партию можно только после достижения 18 лет.

 




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