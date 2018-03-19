ДТП произошло сегодня в Красноярском районе.

Водитель самосвал «FAW» нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомашиной «Ниссан», стоявшей у обочины в попутном направлении. В результате иномарка врезалась в стоящую «Газель», которая, в свою очередь, наехала на стоявшую передней грузовую автомашину с полуприцепом.

В итоге водитель «Газель» скончался на месте, также в ДТП пострадал водитель самосвала. По факту случившегося сотрудники полиции собирают проверочный материал.

Фото УМВД 63 регион