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19 марта 2018
12:58:09

В полиции рассказали подробности смертельной аварии на трассе М-5 в Самарской области

ДТП произошло сегодня в Красноярском районе.

Водитель самосвал «FAW» нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с автомашиной «Ниссан», стоявшей у обочины в попутном направлении. В результате иномарка врезалась в стоящую «Газель», которая, в свою очередь, наехала на стоявшую передней грузовую автомашину с полуприцепом.

В итоге водитель «Газель» скончался на месте, также в ДТП пострадал водитель самосвала. По факту случившегося сотрудники полиции собирают проверочный материал.

 

Фото УМВД 63 регион




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