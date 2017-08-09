ДТП было зарегистрировано сегодня утром на улице Северной. Как установили прибывшие на место сотрудники ГИБДД, пассажирский автобус «ПАЗ» двигался в направлении улицы Борковской, но неожиданно съехал в кювет, где налетел на световую опору.

Сидевший за рулем 58-летний мужчина погиб на месте, прибывшие медики уже ничем не смогли ему помочь. Кроме того, в результате ДТП четыре пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают устанавливать все подробности этой аварии. Причину смерти водителя определит судебно-медицинская экспертиза.