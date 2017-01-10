Авария произошла на пересечении улиц Цеховой и Вокзальной в Автозаводском районе. 20-летний водитель «Приоры», нарушив правила очередности проезда, допустил столкновение с пассажирским автобусом, двигавшемся по главной.
Фото: 63.mvd.ru
В результате ДТП предполагаемый виновник аварии получил травмы, с которыми был доставлен в одну из городских больниц. Пассажиры автобуса не пострадали.
Фото: 63.mvd.ru
По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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