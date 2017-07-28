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28 июля 2017
08:13:42

В полиции показали фото столкновения "лоб в лоб" двух иномарок на трассе М5 в Самарской области

Авария произошла накануне около 10.00. На 1095-м километре автодороги М-5 «Урал» столкнулись 2 иномарки. По предварительной информации, водитель автомобиля "Тойота" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с "Хендай".

Фото: 63.mvd.ru

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили двое несовершеннолетних пассажиров автомобилей - 8 и 12 лет. Еще 3 человека - водители и пассажир одного из транспортных средств - доставлены в больницу.

Фото: 63.mvd.ru
 




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