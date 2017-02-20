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20 февраля 2017
09:10:14

В полиции пояснили, что на самом деле произошло на улице Дзержинского в Тольятти

Накануне там маршрутка в буквальном смысле слова переехала женщину-пешехода. Инцидент случился в полдень на остановке и не был вызван превышением водителем скорости.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что мужчина за рулем микроавтобуса, начиная движение от остановки общественного транспорта, не убедился в безопасности маневра. Ранее очевидцы трагедии писали в соцсетях, что он смотрел в зеркала заднего вида, а не в окно, и допустил наезд на женщину 1956 года рождения, находившуюся перед маршруткой. От полученных в результате ДТП травм пострадавшая скончалась на месте происшествия до прибытия врачей.

Фото: Ильнур Сафуанов

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.




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