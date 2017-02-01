На днях в Тольятти был задержан житель Орехово-Зуева, который пытался сбыть 5-тысячную банкноту в магазине на улице Дзержинского. Прибывшие по звонку кассира правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника.
Тот рассказал, что поддельный билет банка России ему передал в Москве мужчина, он предложил сбывать фальшивки на территории Самарской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов ведут розыск его соучастника.
Для того, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, в полиции рекомендуют ознакомиться с памяткой, в которой указаны действия при обнаружении денежной купюры с признаками подделки.
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