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16 ноября 2017
13:50:37

В полиции дали официальную информацию об аварии с участием "скорой"

 ДТП произошло сегодня в 09:50 у детской многопрофильной больницы. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что водитель автомашины «Audi» 1986 года рождения двигался по Автозаводскому шоссе со стороны улицы 50 лет Октября в направлении улицы Мичурина. По предварительной версии полицейских, водитель при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Газель», двигавшимся во встречном направлении. После столкновения автомобиль «Audi» продолжил движение и столкнулась с автомобилем «Mercedes».

В результате ДТП пострадали трое пассажиров отечественного автомобиля - пациент и два работника скорой помощи. Медработники после оказания помощи направлены на амбулаторное лечение, пациент  госпитализирован с травмами, не связанными с ДТП.

По предварительной информации водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.




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