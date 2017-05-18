Выделение участка под строительство намечено на май-июнь этого года. Центр планируется разместить на территории Прибрежного парка - в той его части за улицей Спортивной, которая передана Самарскому областному фонду жилья и ипотеки.
Как пишут «Городские ведомости», ссылаясь на руководителя департамента градостроительной деятельности Сергея Арзамасцева, разрешение на разработку проекта планировки от Фонда уже получено. Утверждение проекта планируется в мае-июне этого года. В ближайшее время будет назначен градостроительный совет, на котором рассмотрят подготовленную документацию.
Согласно эскизу, «Немов-центр» - это 2-этажное здание общей площадью более 12 тысяч кв.м. В его составе предполагается разместить основную арену 70х30, трибуны на 800 зрителей, 3 тренировочных зала и вспомогательные помещения для тренировок, плюс пункт питания, медкабинет и конференц-зал.
Ранее сообщалось, что "Немов-центр" будет возведен в Тольятти к 2020 году.
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