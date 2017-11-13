Таково предписание Федеральной антимонопольной службы, передает РБК.

В ФАС подчеркнули, что в 2017 году пассажиропоток компании сократился более чем на 8%. Ранее антимонопольная служба предлагала РЖД снизить тарифы на проезд в плацкарте на 10%. При этом сама компания просила повысить стоимость билетов почти на 4%.