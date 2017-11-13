Таково предписание Федеральной антимонопольной службы, передает РБК.
В ФАС подчеркнули, что в 2017 году пассажиропоток компании сократился более чем на 8%. Ранее антимонопольная служба предлагала РЖД снизить тарифы на проезд в плацкарте на 10%. При этом сама компания просила повысить стоимость билетов почти на 4%.
Источник НСН
Свыше 800 домов Жигморя ограничат в подаче газа завтра, 14 ноября...
На сегодняшний день в город прибыло 17 машин...
Голосование за будущего президента пройдёт в марте 2018 года...
Водитель из Тольятти чуть не понес расходы в 60 с лишним тысяч рублей за вовремя неоплаченные штрафы...
Житель Самары поймал щуку весом до 10 кг...ФОТО
Сегодня Сергей Анташев официально представил руководителя аппарата администрации Татьяну Блинову...
Она таит в себе немало опасностей, уверены специалисты...